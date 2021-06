Butler Announces Spring 2021 Dean’s, President’s Honor Roll

Butler Recognizes students who maintain a 4.0 grade point average for the President's Honor Roll and a 3.50 - 3.99 grade point average for the Dean's Honor Roll.

More than 1,200 students received honors for the spring term.

Area students earning honors include:

President’s Honor Roll

In-state

Andover

Aaron Hand, Amber Schrader, Amy Grether, Andrew Knobbe, Bowen Madden, Brenden Alfers, Brooklyn Barbour, Charles Schroeder, Cooper Kear, Denver Smith, Elaine Cook, Elizabeth McCully, Faris Alabdulkareem, Frank Macedo, Greta Lawrence, Hannah Cole, Holli Dreiling, Jace Guerrie, Jaden Lyon, Jenna Ficken, John Holzrichter, Justin Eshelman, Kaila Sanford, Katelyn Hedger, Kennedy Hackerott, Lauren Fuska, Lesa Albin, Mariam Alky, Maura Flahive, Miranda Ruland, Missa Cordero, Nathan Adler, Oluwatosin Adebowale, Rachel Stefanek, Seth Sanford, Sonja Sundstrom, Tane Barron, Taygan Claar, Taylor Bessent, Taylor Downs, Thomas Mayhood, Veronica Castillo, Whitney Mattern, Whitney Wineland, Zeinab Khalaf

Augusta

Adam Deewall, Adam Hylton, Amara Sewell, Ashley Wheatley, Brandan Forsythe, Bryce Deewall, Caden Dresher, Christopher Hedgepeth, Collin Forsyth, Dan Weer, Danielle Bartling, Eli Peniston, Emily Groen, Glory Winzer, Haley Magruder, Hallie Sims, Hannah Peacock, Hayden Jansen, Jaren Jackson, Jensen Ervin, Kati Barrett, Kristan Hill, Kylee Crump, Lance Husselman, Lydia Peniston, Michael Timberlake, Michaela Huffman, Morgan Walker, Nichole Medina, Noah Stevens, Seoul Peterson, Shelby Chappell

Benton

Abigail Entz, Alex Soderlund, Anna Strecker, Emily Smith, Forough Esmaeili, Jared Greenwood, Kaidynce Hayworth, Kristen May

Burns

Janet Busenitz

Cassoday

Chloe Fuzzell

Douglass

Brian Rigg, David Arevalo, Duncan Bannon, Dylan West, Guthrie Burch, Kira Wheeler, Sara Cox, Sasha Wharton

El Dorado

Amber Ahlers, Angel David, Anna Kuestersteffen, Anna Webb, Boston Craig, Christian Moore, Colbi Phillips, Cooper Larsen, Cynthia Reid, Donna Harris, FNU Diksha, Hannah Jenkins, Hunter Miller, Isabella Kirk, Isabella Winter Cocchi, Jakob Bley, Jennifer Jones, Jessica Provorse, Joshua Rodgers, Joshua Staats, Justin Signor, Kara McLaren, Mara Stewart, Martha Tymony, Megan Dahna, Michelle Holmes, Myranda Baker, Raygon Gomez, Ricki Burks, Ryan Haag, Samuel Heinrich, Shelby Cairns, Si Qi Chen, Stephen Jehner, Summer Scharenberg, Trevor Johnson, Zachary Koontz, Zachary Lindsey

Rose Hill

Amanda Stevens, Braden Ford, Eva Smith, Jacob Sutton, Japhia Burnham, Jordan Curry, Kirstin Richmeier

Towanda

Amanda Cole, Corey Aikens, Jared Allen, Jessie Nibarger, Kaylee Koranda, Maren Edson Shelby Varner, Trinh Pham

Dean’s List

Andover

Abigayle Jackson, Alicia Hartley, Alisha Johnson, Alyssa Kubick, Benjamin Denker, Brec Buster, Christy Hannon, Dacia McGuire, Elizabeth Kear, Haden Williams, Hillary Tsvetkov, Jared Paubel, Jessica Hartman, Keaton Smith, Kennedy Chodak, Larissa Law, Maryssa Calloway, Olivia Rozario, Pallas Adams, Renee Lessard, Ryli Nguyen, Sarah Ware, Sebastian Nguyen

Augusta

Emma Burnett, Ericson Brown, Evan Houser, Haley Luallen, Haley Wright, Hunter Pope, Katelyn Wellbrock, Kayleigh Bruce, Kyle Huffman, Leticia Otsuka, Matthew Furr, Matthew Hansen, Matthew Treto, Megan Walker, Olivia Rogers, Selena Singh, Skyler Rawlings, Tiffany Hilton

Benton

Austin Smith, Leslie De La Rosa, Lillian Bailey, Madison Schwemmer, Madison Wooderson, Mallory Cowman, McKenna Everhart

Douglass

Delainey Mann, Ethan Satkowski, Naomi Christensen, Ryan Kiekel, Savannah Edmonds

El Dorado

Alison Owens, Amy Kersten, Breanna Butler, Breklyn Craig, Bridget Chastain, Caily Neish, Colton Baker, Cyan Trujillo, David Olajiga, Elizabeth Johnson, Evan Barkus, Gabriel Krug, Garrett Hanks, Hannah Goldsmith, Hunter Bidwell, Isaac Haahr, Jared Kline, Jayden Nixon, Jillian Foes, Joshua Shum, Karli Blazer, Kelcie Kippes, Lexee Hughey, Lily Son, Logan Grisham, Logan Troxell, Lucas Williams, Maggie Humig, Michael White, Nicholas Scarmozzi, Parker Fisher, Ryan Hus, Stephanie Hamp, Sven Chen, Tori Wilson, Trinity Masters, Zadie St Louis

Leon

Taylor Emmons

Potwin

Hannah Johnson

Rose Hill

Aislin Burnison, Alexandra Tolbert, Anna Mills, Brayden Daly, Caden Dinkel, Josey Johnson, Kaylee Hommertzheim, Natalie Eaton, Peyton Meitler, Taegan Belcher, Taylor Hackett, Terik Crisswell, Ty Foster

Towanda

Catherine Bergkamp, Emily Schulte, Levi Stanyer, Matt Hromek, Sandra Bates-Young, Sydney Freed, Will Flug

Whitewater

Edward Winter, Jacob Whalen, Sean Zuercher