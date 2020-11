General information:

— The games will be livestreamed at https://www.nfhsnetwork.com/associations/kshsaa.

— Attendance will be restricted to 500 fans (250 per team) per game.

— Tickets are being sold online at gofan.co, with fans from the two attending teams getting priority.

— T-Shirt Sales are moving to the West end zone tent area.

— Only Players, Coaches, Team Personnel and Cheerleaders allowed on field.

— Stadium and Locker Rooms disinfected in between games.

— Stadium completely cleared between games.

— Hand sanitizer stations throughout the stadium.

— No gatherings on field for awards ceremony.

— Continuous cleaning of restrooms throughout the day.

Eight-Man II

11 a.m.

Hanover vs. St. Francis

Hanover (10-0)

W @ Pike Valley 46-0

W @ Onega 58-0-d

W @ Axtell 62-12-d

W Osborne 54-6

W Clifton-Clyde 40-20

W Wetmore 72-6-d

W Osborne 56-6-p

W Axtell 52-6-p

W Colony-Crest 48-0-p

W @ Frankfort 74-26

St. Francis (11-0)

W Decatur Community 48-0

W @ Rawlins County 58-8

W Dighton 21-0

W @ Triplains 56-6

W Logan 46-0

W @ Quinter 46-0

W Wheatland-Grinnell 62-16

W @ Wallace County 21-0

W Ingalls 54-0-p

W Bucklin 54-0-p

W Caldwell 48-0-p

W @ Victoria 44-22-p

Hanover roster

(Maxpreps.com)

1 Jacob Jueneman, sr., 6-3, 160

2 Keagan Dimler, G, DE, jr.

3 Josh Zarybnicky, so., 6-0, 160

4 Emmitt Jueneman, WR, CB, jr., 6-2, 180

5 Braelen Stallbaumer, CB, jr.

10 Ayden Olguin, RB, fr.

13 Brigham Bruna, fr.

14 Hayden Behrends, fr.

16 Cole Meyer, so.

21 Colin Jueneman, RB, QB, sr., 6-2, 180

22 Dean Luppen, DE, DT, G, fr., 5-10, 185

23 Tregan Graff, so.

24 Andrew Gugenhan, sr., 5-6, 135

25 Tyler Bonser, RB, CB, sr., 5-9, 140

32 Philip Doebele, G, OLB, jr., 6-2, 180

33 Levi Griffith, G, fr., 5-8

34 Patrick Cook, G, DE, fr., 6-0, 190

40 Trevor Graff, C, G, G, jr.

80 Jacob Klipp, sr., 6-1, 190

90 Blake Hynek, DE, sr., 6-4, 200

Hanover stats

Passing — Jacob Jueneman 56-76-2, 1,111 yards, 19 TDs; Colin Jueneman 0-1-0, 0 yards.

Rushing — Jacon Jueneman 66-665, 17 TDs; Colin Jueneman 47-636, 14 TDs; Tyler Bonser 62-419, 14 TDs; Keagan Dimler 26-223, 5 TDs; Emmitt Jueneman 5-139, 2 TDs; Trehan Graf 7-83, 3 TDs; Braelen Stallbaumer 3-56, 1 TD; Andrew Gugenhan 1-3.

Receiving — Colin Jueneman 28-422, 6 TDs; Emmitt Jueneman 15-307, 7 TDs; Keagan Dimler 10-395, 4 TDs; Tyler Bonser 3-54, 1 TD; Josh Zarybnicky 1-33, 1 TD.

Tackles (solo-assists—total) — Jacob Klipp 60-54—114, Philip Doebele 33-27—60, Colin Jueneman 26-31—57, Blake Hynek 28-23—51, Braelen Stallbaumer 28-17—45, Keagan Dimler 25-19—44, Emmitt Jueneman 24-6—30, Josh Zarybnicky 10-17—27, Tyler Bonser 17-8—25, Cole Meyer 7-5—12, Andrew Gugenhan 4-7—11, Jacob Jueneman 8-2—10, Trehan Graf 0-5—5, Patrick Cook 1-1—2, Trevor Graf 2-0—2, Brigham Bruna 0-1—1, Hayden Behrends 0-1—1, Levi Griffith 1-0—1.

Interceptions — Braelen Stallbaumer 3, Tyler Bonser 2, Emmitt Jueneman 1, Colin Jueneman 1.

Fumble recoveries — Philip Doebele 4, Keagan Dimler 3, Jacob Klipp 2, Colin Jueneman 1, Tyler Bonser 1.

Punts — Jacob Klipp 5-35.2 avg.

Hanover title history — Championships: 1979 (2A) Hanover 6, Douglass 0; 2008 (Eight-Man II) Hanover 46, Victoria 14; 2009 (Eight-Man II) Hanover 66, Quivira Heights 36; 2016 (Eight-Man II) Hanover 68, Dighton 22. Runner-up: 2007 (Eight-Man I) Macksville 24, Hanover 20; 2014 (Eight-Man I) Central Plains 42, Hanover 30; 2015 (Eight-Man I) Spearville 62, Hanover 16.

St. Francis roster

1 Josiah Sims, 145, sr.

2 Kobe Tice, 175, sr.

3 Dawson Rose, 105, fr.

4 Ben Busse, 150, so.

5 Cris Espino, 150, fr.

6 Aiden Fernandez, 165, fr.

7 Adam Krien, 200, sr.

8 Colton Raile, 235, fr.

12 Shadryon Blanka, 205, sr.

13 Shannon Rethke, 155, jr.

14 Dodge Fromholtz, 120, fr.

23 Jesse Baxter, 210, sr.

24 Seth Tumbelson, jr.0, fr.

35 Ian Taylor, 145, fr.

42 Tyson Poling, 190, sr.

44 Colton Neitzel, 230, sr.

53 Cutter Neitzel, 255, jr.

56 Jasper Hunt, 285, sr.

77 Connor Wachsmann, 190, fr.

99 Jordan Smull, 190, fr.

Coaches

Head coach — Nick Fawcett.

Assistant coaches — Scott Carmichael, Devin Dinkel.

St. Francis stats

(leaders, submitted by coach)

Passing — Beb Busse, 9 TDs.

Rushing — Shadryon Blanka, 2,050 yards, 40 total TDs.

Receiving — Kobe Tice, 5 TDs.

Tackles — Shadryon Blanka 82; Jesse Baxter 17 tackles for a loss, 13 sacks; Ben Busse, 7 interceptions.

St. Francis championship history — Runner-up: 2016 (Eight-Man I) Osborne 38, St. Francis 24; 2019 (Eight-Man I) Canton-Galva 66, St. Francis 36.

Eight-Man I

3:30 p.m.

Little River vs. Wichita County

Little River (10-2)

W @ Peabody-Burns 50-0

L @ Clifton-Clyde 42-34 OT

W Goessel 64-18

W Lincoln 50-0-d

L @ Canton-Galva 56-38-d

W Bennington 56-6-d

W Herington 54-6-d

W @ Solomon 64-0-d

W Washington County 56-0-p

W @ Clifton-Clyde 48-26-p

W Chase County 70-26-p

W @ Madison-Hamilton 48-24-p

Wichita County (12-0)

W Hoxie 54-20

W @ Trego Community 50-0

W Hill City 48-0

W @ Hodgeman County 58-8-d

W Ness City 58-8-d

W @ Meade 60-14-d

W Spearville 62-12-d

W @ South Gray 60-12-d

W Hill City 68-22-p

W Rawlins County 68-0-p

W Attica-Argonia 52-0-p

W Hoxie 58-6-p

Little River roster

3 Graham Stephens, sr., 205, 5-8

4 Braden Young, so., 140, 5-9

5 Trey Rolfs, sr., 130, 6-1

7 Braxton Lafferty, so., 175, 6-0

8 Dustin Rogers, sr., 171, 6-1

10 Jayden Garrison, sr., 170, 6-1

11 Keaton Richardson, sr., 154, 5-9

12 Allen Burrola, jr., 141, 6-4

14 Steele Barta, so., 187, 5-9

15 Cade Yoiung, sr., 143, 5-7

16 Braeden Grasser, so., 139, 5-7

18 Grant Stephens, so., 171, 5-9

20 Ty Herzog, jr., 170, 6-1

23 Corbin Herbst, so., 125, 5-5

24 Carter Stansbury, fr., 152, 5-8

25 Rylan Konen, so., 149, 6-1

27 Brady Obley, fr., 135, 5-7

30 Dylan Rogers, fr., 157, 5-8

32 Josh Braden, sr., 179, 6-1

49 Toby Jesseph, so., 154, 5-7

50 Kaden Schafer, jr., 227, 5-9

55 Carter Holloway, jr., 171, 5-8

70 Kyle Bruce, jr., 231, 6-0

Coaches

Head Coach: Kevin Ayers

Assistant Coaches: Chad Lafferty, Scott Ellwood

Little River stats

Passing — Jayden Garrison 33-54-0, 657 yards, 12 TDs; Graham Stephens 26-50-3, 398 yards, 10 TDs; Rylan Konen 1-1-0, 6 yards.

Rushing — Jayden Garrison 137-1,477, 33 TDs; Graham Stephens 115-759, 18 TDs; Braxton Lafferty 37-305, 4 TDs; Rylan Konen 13-108, 3 TDs; Toby Jesseph 10-38; Braden Young 2-2, 1 TD; Corbin Herbst 1-1.

Receiving — Braxton Lafferty 26-512, 9 TDs; Jayden Garrison 12-225, 7 TDs; Keaton Richardson 8-106; Graham Stephens 4-79, 1 TD; Braden Young 3-51, 1 TD; Grant Stephens 2-37, 2 TDs; Trey Rolfs 4-36, 1 TD; Ty Herzog 2-25, 1 TD.

Tackles (solo-assists—totals) — Graham Stephens 74-47—121, Jayden Garrison 49-29—78; Braxton Lafferty 39-34—73; Grant Stephens 32-34—66, Kaden Schafer 22-28—50, Keaton Richardson 23-10—33, Joshua Braden 16-15—31, Kyle Bruce 13-12—25, Cade Young 13-10—23, Toby Jesseph 12-9—21, Ty Herzog 8-12—20, Trey Rolfs 8-10—18, Braden Young 8-5—13, Rylan Konen 2-4—6, Dustin Rogers 2-1—3, Braeden Grasser 1-0—1, Corbin Herbst 1-0—1, Brady Obley 1-0—1.

Sacks — Ty Herzog 3.0, Grant Stephens 2.5, Graham Stephens 2.0, Joshua Braden 2.0, Dustin Rogers 1.0, Kyle Bruce 1.0, Jayden Garrison 1.0, Toby Jesseph 1.0, Kaden Schafer .5.

Interceptions — Jayden Garrison 3, Graham Stephens 2, Cade Young 2, Trey Rolfs 1, Rylan Konen 1, Keaton Richardson 1, Braxton Lafferty 1.

Fumble recoveries — Graham Stephens 2, Jayden Garrison 2, Trey Rolfs 2, Braxton Lafferty 2, Grant Stephens 2, Braden Young 2, Keaton Richardson 1, Toby Jesseph 1, Ty Herzog 1.

Punting — Graham Stephens 9-30.6 avg.

PAT kicking — Grant Stephens 2-2.

Field goals — Stephens 0-1, long 45.

Little River championship history — Champion: 1970 (Class 1A) Little River 32, Pittsburg St. Mary-Colgan 22; 1971 (Class 1A) Little River 53, Jackson Heights 6; 1996 (Eight-Man I) Little River 32, Randolph Blue Valley 28; 1999 (Eight-Man I) Little River 32, St. Paul 28. Runner-up: 1995 (Eight-Man I) Coldwater 46, Little River 14; 1997 (Eight-Man I) Centre 44, Little River 18; 2001 (Eight-Man I) Jetmore 35, Little River 30.

Wichita County roster

1 Tristen Porter, jr., WR/LB

2 Pablo Garcia, sr., WR/LB

3 Erhik Hermosillo, so., QB/DB

5 Joel Barrera, so., WR/DB

7 Alan Chavez, jr., QB/DB

8 Wyatt Gardner, jr., QB/LB

9 Christain Marchant, so., RB/DB

10 Romeo Terriquez, so., WR/DB

11 Manny Chavez, sr., TE/DE

13 Waylon West, sr., WR/LB

14 Kayde Rietzke, sr., QB/DB

15 Colton Harbin, jr., WR/DB

19 Leo Alvarado, jr., WR/DB

20 Devian DeLeon, sr., WR/DB

22 Cordell Brown, so., OL/LB

24 Isaiah Gerstberger, so., TE/LB

29 Kyron Koehn, so., RB/LB

31 Alex Blanco, jr., RB/LB

33 Jesse Gardner, sr., RB/DL

34 Jakob Mora, sr., OL/DL

42 Teagan Bishop, sr., RB/LB

44 Danny Stratmeier, so., OL/DL

45 Juan Mancillas, sr., OL/DL

54 Kendrix Loy, sr., OL/DL

61 Brandon Price, jr., OL/DL

62 AC Hermosillo, sr., OL/DL

63 Christopher Michel, jr., OL/DL

73 DW Baker, sr., OL/DL

81 Sheldon Whalen, sr., WR/DB

82 Myles Conard, sr., WR/DB

99 Xavier Hernandez, jr., OL/DL

Wichita County stats

Passing — Kayde Rietzke 113-161-5, 1,655 yards, 33 TDs; Erhik Hermosillo 7-15-0, 78 yards, 2 TDs; Wyatt Gardner 1-1-0, 37 yards, 1 TD; Tristen Porter 3-4-0, 34 yards, 1 TD.

Rushing — Kayde Rietzke 114-1,270, 23 TDs; Jesse Gardner 112-941, 14 TDs; Tristen Porter 48-297, 5 TDs; Teagan Bishop 33-280, 3 TDs; Erhik Hermosillo 32-241, 3 TDs; Wyatt Gardner 3-10; Devian Deleon 2-9, 1 TD; Christian Marchant 3-4.

Receiving — Sheldon Whalen 45-801, 21 TDs; Manny Chavez 34-490, 7 TDs; Tristen Porter 16-169, 3 TDs; Teagan Bishop 16-151, 2 TDs; Jesse Gardner 10-134, 2 TDs; A.C. Hermosillo 2-60, 1 TDs; Juan Mancillas 1-3, 1 TD.

Tackles (solo-assists—total) — Waylon West 56-18—74, Jesse Gardner 32-18—50, Manny Chavez 32-11—43, Teagan Bishop 39-4—43, Kendrix Loy 25-14—39, Tristen Porter 21-18—39, Erhik Hermosillo 21-5—26, Jakob Mora 15-7—22, Myles Conrad 11-3—14, Isaiah Grestberger 6-0—6, Pablo Garcia 4-0—4, Daniel Baker 2-1—3, Cordell Brown 1-2—3, Sheldon Whalen 3-0—3, Christopher Michel 2-0—2, Wyatt Gardner 1-0—1, Xavier Hernandez 1-0—1, Kayde Rietzke 1-0—1.

Sacks — Manny Chavez 12, Tristen Porter 6, Kendrix Loy 3, Jakob Mora 2, Jesse Gardner 1, Waylon West 1, Myles Conrad 1.

Interceptions — Teagan Bishop 3, Ehrik Hermosillo 2, Pablo Garcia 1, Manny Chavez 1, Jesse Gardner 1, Waylon West 1, Tristen Porter 1.

Fumble recoveries — Manny Chavez 3, Teagan Bishop 2, Tristen Porter 2, Jesse Gardner 2, Kendrix Loy 1, Jakob Mora 1, Devian Deleon 1.

Wichita County championship history — First appearance.

Note: Stats reported by coaches to Maxpreps.com except as noted.