Charles Chaney ChuckChaneyBCTG

Friday

Sep 4, 2020 at 2:09 PM


RYAN ANDREWS


SCHOOL: AUGUSTA


CLASS: SENIOR


POSITION: RUNNING BACK


GAVIN BELL


SCHOOL: EL DORADO


CLASS: JUNIOR


POSITION: OL/DL


BRYCE BISCHLER


SCHOOL: ROSE HILL


CLASS: SENIOR


POSITION: OL/DL


OFFERS: BETHEL


NOAH BOLTICOFF


SCHOOL: ROSE HILL


CLASS: SENIOR


POSITION: OFFENSIVE LINE


OFFERS: COMMITTED TCU


DREW DANIELS


SCHOOL: ANDOVER CENTRAL


CLASS: SENIOR


POSITION: OL/DL


MICHAEL HARRISON


SCHOOL: BLUESTEM


CLASS: SENIOR


POSITION: OL/DL


COLE MARTIN


SCHOOL: DOUGLASS


CLASS: SENIOR


POSITION: ATHLETE


ISAIAH MAIKORI


SCHOOL: ANDOVER


CLASS: SENIOR


POSITION: WR/DB


OFFERS: MULTIPLE


AUSTIN MANTANONA


SCHOOL: FLINTHILLS


CLASS: SENIOR


POSITION: OL/DL


ASHTON NGO


SCHOOL: ANDOVER


CLASS: SENIOR


POSITION: QB/LB


OFFERS: MULTIPLE


JACOB REES


SCHOOL: ANDOVER CENTRAL


CLASS: SENIOR


POSITION: RB/DB


OFFERS: STERLING


JAKE SHAULTS


SCHOOL: CIRCLE


CLASS: SENIOR


POSITION: WR/DE


OFFERS: HIGHLAND


JOSH SPARKS


SCHOOL: ANDOVER


CLASS: SENIOR


POSITION: FB/LB


ZACK TIMBERLAKE


SCHOOL: AUGUSTA


CLASS: SENIOR


POSITION: OL/DL


ZACH WITTENBERG


SCHOOL: EL DORADO


CLASS: SENIOR


POSITION: RB/LB


OFFERS: BUTLER


ELY WILCOX


SCHOOL: AUGUSTA


CLASS: SENIOR


POSITION: ATHLETE


OFFERS: BUTLER