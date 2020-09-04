RYAN ANDREWS
SCHOOL: AUGUSTA
CLASS: SENIOR
POSITION: RUNNING BACK
GAVIN BELL
SCHOOL: EL DORADO
CLASS: JUNIOR
POSITION: OL/DL
BRYCE BISCHLER
SCHOOL: ROSE HILL
CLASS: SENIOR
POSITION: OL/DL
OFFERS: BETHEL
NOAH BOLTICOFF
SCHOOL: ROSE HILL
CLASS: SENIOR
POSITION: OFFENSIVE LINE
OFFERS: COMMITTED TCU
DREW DANIELS
SCHOOL: ANDOVER CENTRAL
CLASS: SENIOR
POSITION: OL/DL
MICHAEL HARRISON
SCHOOL: BLUESTEM
CLASS: SENIOR
POSITION: OL/DL
COLE MARTIN
SCHOOL: DOUGLASS
CLASS: SENIOR
POSITION: ATHLETE
ISAIAH MAIKORI
SCHOOL: ANDOVER
CLASS: SENIOR
POSITION: WR/DB
OFFERS: MULTIPLE
AUSTIN MANTANONA
SCHOOL: FLINTHILLS
CLASS: SENIOR
POSITION: OL/DL
ASHTON NGO
SCHOOL: ANDOVER
CLASS: SENIOR
POSITION: QB/LB
OFFERS: MULTIPLE
JACOB REES
SCHOOL: ANDOVER CENTRAL
CLASS: SENIOR
POSITION: RB/DB
OFFERS: STERLING
JAKE SHAULTS
SCHOOL: CIRCLE
CLASS: SENIOR
POSITION: WR/DE
OFFERS: HIGHLAND
JOSH SPARKS
SCHOOL: ANDOVER
CLASS: SENIOR
POSITION: FB/LB
ZACK TIMBERLAKE
SCHOOL: AUGUSTA
CLASS: SENIOR
POSITION: OL/DL
ZACH WITTENBERG
SCHOOL: EL DORADO
CLASS: SENIOR
POSITION: RB/LB
OFFERS: BUTLER
ELY WILCOX
SCHOOL: AUGUSTA
CLASS: SENIOR
POSITION: ATHLETE
OFFERS: BUTLER