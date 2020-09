7 p.m. Friday

Fischer Field,

Newton

Newton Railers

(0-0, 0-0 AV-CTL I)

First game

Andover Central Jaguars

(0-0, 0-0 AV-CTL II)

First game

NOTE: Attendance limited to 25 percent stadium capacity. Game will be live streamed at https://www.nfhsnetwork.com/schools/newton-high-school-newton-ks.

Newton roster

1 Peyton Maxwell, sr., WR, 6-0, 160

2 Avery Dutcher, sr., DB, 5-8, 145

4 Jonah Remsberg, jr., DB, 5-9, 140

5 Nick Antonowich, sr., LB, 6-1, 190

6 Jake Schmidt, jr., WR, 6-2, 154

7 Ben Schmidt, sr., QB, 6-2, 170

8 Luke Hirsh, jr., DB-WR, 6-0, 160

9 Jayden Nash, so., QB, 5-10, 152

10 Ben Reyes, jr., DB-RB, 5-9, 180

11 Luke Boston, sr., LB, 6-0, 170

12 Ryan Ruggiero, so., WR, 5-10, 145

13 Camden Carr, so., WR, 5-5, 120

14 Brayden Monares, jr., WR, 5-10, 145

15 Xzavion Martin, sr., WR, 6-0, 170

16 CJ Claussen, so., DB, 5-9, 140

17 Joe Slechta, jr., DB, 6-2, 140

18 Simon Secor, so., WR, 5-9, 135

20 Andrew Barron, jr., DB, 6-1, 145

21 Kenyon Forest, jr., RB-DL, 5-10, 185

22 Collin Hershberger, so., K, 5-6, 130

23 Ben Crawford, jr., DB, 5-11, 165

24 Cooper Burns, sr., DB, 5-8, 130

25 Isaac Klug, so., RB-LB, 5-10, 160

32 Clayton Smith, jr., LB, 5-10, 180

33 Dehann Nelson, sr., LB-RB, 5-10, 185

35 Brody Harper, so., LB, 5-11, 185

50 Diego Arellano, sr., DL, 5-10, 250

52 Ricky Parga, so., DL, 5-9, 255

53 Cody Sauerwein, so., LB, 5-10, 170

54 Josiah Schmidt, so., DB, 5-11, 127

55 Dylan McBee, so., LB, 5-8, 140

56 Caden Livesay, so., DL, 5-11, 230

57 Sam Claassen, sr., OL-DL, 5-10, 215

60 Ethan Otter, so., OL, 5-11, 270

61 Chris Mick, jr., OL, 5-10, 230

63 Max Masem, so., OL, 5-10, 215

64 Alex Vidacs, jr., LB-DL, 5-9, 180

65 Davis Mick, sr., DL, 6-0, 200

66 Aydan Bailey, so., LB, 6-2, 160

70 Kody Diringer, sr., OL-DL, 6-0, 285

71 Rio Gomez, so., OL-DL, 5-11, 260

73 Aiden Kendall, sr., OL-DL, 6-1, 285

74 Jackson Marlar, so., OL-DL, 6-2, 235

75 Carter Groesse, jr., OL, 5-11, 220

76 Angel Diaz, so., OL, 6-0, 285

78 Jayden Woods, so., OL-DL, 6-2, 250

81 Braiden Botterweck, sr., H-DL, 6-4, 215

83 Chase Buffalo, so., WR, 5-10, 120

86 Jaxon Brackeen, sr., WR, 6-2, 155

86 Max Ruth, sr., DL-H, 6-2, 210

88 Jody Perry, sr., DL, 6-2, 190

Coaches

Head coach — Chris Jaax.

Assistant coaches — Dylan Delk, DC; James Pfannenstiel, OL; Fred Schmidt WR, Freshmen Head Coach; Jon Adkins, DL; Patrick Watson, RB; Evan Gilbert, QB; Taylor Durham, LB; Adrian Lujano, DL; Nic Parga, DL.

Andover Central roster

2 Cooper Tabor, so., 5-6, 120

3 Jackson Rees, jr., 5-5, 142

4 Jack Boozer, so., 5-8, 130

5 Connor Seibel, sr., 5-6, 108

7 Tayten Edenfield, so., 6-4, 205

8 Braden Barscewski, so., 5-7, 118

9 Jace Rees, so., 5-7, 148

10 Jack Bell, sr., 5-10, 154

11 Jacob Horn Jr., so., 6-1, 161

12 Braden Stuewe, sr., 5-7, 135

13 Braylon Kitterman, so., 5-8, 123

15 Chase White, sr., 5-11, 160

16 Tanner Gawith, jr., 6-0, 150

17 Kyren Parrott, sr., 5-8, 159

18 Mason White, so., 5-5, 123

19 Kamden Wilson, jr., 6-0, 155

20 Shivank Jaiswal, jr.

20 Wilson Price, so., 5-9, 176

21 Jacob Rees, sr., 5-10, 176

22 Ashton Barkdull, jr., 6-0, 167

23 Liam Dempsey, sr., 5-7, 146

25 Shane Frey, sr.

26 Brody Griffitts, jr., 5-9, 163

27 Donald Williams, jr., 5-4, 120

28 Nick Canova, so., 5-8, 135

29 Blake Bainum, so., 5-6,

30 Nathan Cassube, sr., 6-0, 148

32 Mick Hale, sr.

33 Noah Garcia, jr., 5-9, 148

34 Kysen Nesler, so.

38 Riley Frank, so., 5-9, 167

40 Dillon Savage, jr., 5-8, 139

42 Mason Sanchez, so., 5-7, 161

45 Bronx Wood, so., 5-7, 190

50 Isaac Sheeran, jr., 6-4, 204

51 Josh Kice, sr., 5-11, 200

53 Camden Painter, so.

54 Gareth Hutchison, sr., 5-8, 179

55 Nate Peak, jr., 5-8, 175

56 Dawson Howard, jr., 5-9, 145

60 Chance Suggs, so., 5-7, 176

62 Baxter Berry, so., 6-1, 173

63 Aydan Tommer, so., 5-8, 148

64 Andrew Mann, jr., 6-4, 237

66 Landon Coy, sr., 6-0, 260

67 Michael Hayes, jr.

68 Drew Daniels, jr., 6-1, 233

72 Riley Reimer, so., 6-0, 171

73 Kade Malcolm, so., 6-0, 229

76 William Coultis, so., 5-7, 178

77 Jayden Redd, so., 5-6, 181

80 Dale Eastman, sr., 5-10, 132

81 Kyle Kohman, sr., 6-0, 171

83 Devin Klug, so., 5-6, 119

84 Jordan Burford, sr., 5-3, 138

85 Tagehn Stanley, sr.

88 Brock Stupka, jr., 5-11, 149

Coaches

Head Coach — Derek Tuttle

Assistants — Gary Merritt, Dean Taylor, Ben Page, Fred Sims.