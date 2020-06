Kansas Men’s Amateur

Qualifier

Monday

Sand Creek Station

Par 72

Qualifiers

1. Courington, Jack, Wichita 69

2. Wallace, Grayson, Guymon, Okla. 72

3. Saffell, Blake, Wellington 73

4. Foreman, Patrick, La Cygne 74

T5. Johnsen, Eric, Wichita 75

T5. Sawyer, Drake, Wichita 75

T5. Whitaker, Asher, Wichita 75

T5. Padgett, Wells, Wichita 75

T5. Pauls, Lane, Newton 75

T5. Percy, Matt, Ottawa 75

T11. Reintjes, Brent, Wichita 76

T11. Winslow, Michael, Overland Park 76

T13. Wells, Blake, Wichita 77

T13. Bengtson, Mark, Wichita 77

T13. Schulte, Jesse, Wichita 77

T13. Austin, Peyton, Derby 77

T13. Cole, Brock, Wichita 77

The following players did not make the cut:

Lehman, Derek, Hutchinson 78

Scheufler, Lucas, Wellington 78

Simons, Tony, Overland Park 78

Beck, Hayden, Topeka 78

Krsnich, Joey, Wichita 79

Steiner, Cooper, Wichita 79

Likes, Jackson, Olathe 79

Ward, Cooper, Wichita 79

Jenkins, Mike, Leawood 79

Herrenbruck, Grant, Salina 80

Brown, Kyler, El Dorado 80

Middleton, Harrison, Cheney 81

Gibson, Zach, Andover 81

Hedges, Will, Lawrence 84

Brenneman, Grant, Hesston 85

Majors, Sam, Wichita 85

Wilson, Peyton, Andover 85

Pauls, Tanner, Newton 86

Villegas, Mateo, Goddard 87

Vautravers, Randall, Andover 89

WD. Jenkins, Kobe, Leawood