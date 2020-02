BURRTON — Below is the all-tournament team from the Burrton Invitational boys’ basketball tournament:

Jayden Garrison, Little River

Zac Koontz, Berean Academy

Chase Wiebe, Berean Academy

Dylan Lindeman, Goessel

Trey Rolfs, Little River

Adam Hall, Hutchinson Central Christian

Jace Dierksen, Inman

Zach Dugger, Berean Academy

Ethan Waters, Fairfield

Derick Johnson, Inman