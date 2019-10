HIGH SCHOOL SCORES

Beloit 46, Goodland 12

Bennington 48, Solomon 0

Canton-Galva 56, Peabody 0

Centre 46, Waverly 0

Cheylin 68, Tribune 20

Clay Center 44, Smoky Valley 30

Clifton-Clyde 28, Victoria 14

Colby 21, Concordia 14

Derby 55, Salina South 7

Doniphan West 1, Linn 0, forfeit

Ell-Saline 14, Inman 0

Goessel 48, Herington 0

Golden Plains 40, Natoma 33

Hartford 36, Wakefield 32

Hays 45, Wichita South 20

Hill City 42, Stockton 14

Hillsboro 34, Wabaunsee 0

Hoisington 49, Ellsworth 7

LaCrosse 34, Sacred Heart 6

Lakeside 46, Southern Cloud 0

Leoti 60, Trego 28

Marais des Cygnes 54, Rural Vista 7

McPherson 21, Buhler 14

Northern Valley at Wilson

Norton 13, Minneapolis 12

Oberlin 50, Atwood 0

Osborne 46, Logan-Palco 0

Phillipsburg 21, TMP-Marian 7

Pittsburg Colgan 26, Abilene 0

Plainville 34, Republic County 22

Quinter 48, Sharon Springs 0

Rock Creek 14, Chapman 0

Rock Hills 68, Tescott 0

Rossville vs. Southeast of Saline at Kansas Wesleyan, ppd., Saturday, Noon

St. John’s Beloit-Tipton 40, Pike Valley 14

St. Francis 30, Hoxie 28

Salina Central 47, Wichita Campus 0

Scott City 41, Russell 0

Sedgwick 49, Marion 0

Smith Center 42, Oakley 0

Syracuse at Ellis

Thunder Ridge 34, Sylvan-Lucas 30

Triplains-Brewster 66, Dighton 26

Washington County 50, Lincoln 6

Weskan 49, Cunningham 26

Wheatland-Grinnell 1, Tribune 0, forfeit

SALINA CENTRAL 47, CAMPUS 0

Salina Central;14;33;0;0;—;47

Campus;0;0;0;0;—;0

First quarter

SC—Heigele 34 pass from J.Kavanagh (True kick), 9:29

SC—J.Kavanagh 4 run (True kick), 9:07

Second quarter

SC—True 27 interception return (kick failed), 11:03

SC—Stewart 19 pass from P.Kavanagh (True kick), 9:12

SC—Price 38 interception return (True kick), 7:43

SC—Jackson 35 pass from J.Kavanagh (kick blocked), 6:46

SC—Heigele 29 pass from J.Kavanagh (True kick), 1:16

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—SC: Chard 7-48, J.Kavanagh 4-2, Prester 2-47, McMillan 2-1, P.Kavanagh 2-(-5). WC: Williams 15-58, Bowen 13-32, Gilchrist 2-12, Dorton 3-(-6), Tunnell 6-37, Dodson 1-0, Buckles 3-(-5).

PASSING—SC: J.Kavanagh 10-16-0-148, P.Kavanagh 1-8-0-19. WC: Bowen 1-5-2-6, Dodson 1-1-0-10.

RECEIVING—SC: Stewart 5-34, Heigele 4-82, Chard 1-16, Jackson 1-35. WC: Tunnell 1-10, Buckles 1-6.

DERBY 55, SALINA SOUTH 7

Derby;14;13;21;7;—;55

Salina South;0;0;7;0;—;7

First quarter

D—Washington 25 run (Simmons kick), 11:21

D—Adler 3 run (Simmons kick), 7:16

Second quarter

D—Adler 5 run (Simmons kick), 8:00

D—Adler 2 run (kick failed), 2:12

Third quarter

D—Washington 9 run (Simmons kick), 8:21

D—Adler 2 run (Simmons kick), 5:04

SS—Garrett 9 pass from Galloway (Rincon kick), 1:28

D—Washington 10 run (Simmons kick), 0:45

Fourth quarter

D—Wash 2 run (Simmons kick), 6:49

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—D: Washington 18-168, Adler 22-230, Wash 9-58, Liston 1-(-3), Thatcher 1-(-3), Neel 5-65. SS: Cox 14-23, Galloway 13-(-4), Nash 3-(-9), Copeland 1-(-1).

PASSING—D: Adler 2-8-0-52. SS: Galloway 13-23-2-163.

RECEIVING—D: Wright 1-43, Liston 1-9. SS: Schreiber 1-17, Garrett 7-100, Ollenberger 1-9, Johnson 1-25, Cox 1-3, Copeland 2-9.

LA CROSSE 34, SACRED HEART 6

Sacred Heart;6;0;0;0;—;6

La Crosse;21;0;7;6;—;34

First quarter

LaC—Stull 58 run (kick failed), 10:12

LaC—Depperschmidt 17 pass from Morgan (Day run), 8:00

LaC—Day 20 pass from Morgan (Braun kick), 1:59

SH—E.Buckner 53 pass from M.Hemmer (kick failed), 0:13

Third quarter

LaC—Day 10 run (Braun kick), 9:47

Fourth quarter

LaC—Stull 63 run (kick failed), 5:25

QUINTER 48, SHARON SPRINGS 0

Sharon Springs;0;0;0;0;—;0

Quinter;0;26;8;12;—;48

Second quarter

Q—Gillespie 5 run (PAT failed)

Q—Gillespie 6 run (PAT failed)

Q—Gillespie 55 run (Pister run)

Q—Gillespie 11 run (PAT failed)

Third quarter

Q—Gillespie 28 pass from Ostmeyer (Pister run)

Fourth quarter

Q—Gillespie 65 run (Pister run)

Q—Gillespie 40 run (no attempt)

LAKESIDE 46, SOUTHERN CLOUD 0

Southern Cloud;0;0;x;x;—;0

Lakeside;32;14;x;x;—;46

Lakeside—Eberle (3) 6, 1 runs, 40 pass from Cunningham. Brown (2) 6, 53 runs. Cunningham 7 run. Team safety (2). PAT—Brown run. Eberle run. Schoen pass from Cunningham.

CLAY CENTER 44, SMOKY VALLEY 30

Clay Center;0;20;8;16;—;44

Smoky Valley;8;6;0;16;—;30

First quarter

SV—Wilson 1 run (Lysell-Stewart pass from Lucas), 7:56

Second quarter

CC—Ferguson 13 run (Glavan run), 9:31

SV—Wilson 5 pass from Lucas (pass failed), 4:43

CC—Frederick 23 run (run failed), 1:26

CC—Musselman 16 pass from Glavan (run failed), 0:16

Third quarter

CC—Ferguson 57 run (Glavan run), 2:18

Fourth quarter

SV—Kennedy 7 run (Bengtson pass from Lucas), 8:32

CC—Frederick 37 run (Humphrey run), 6:52

SV—Kennedy 4 run (Peters pass from Lucas), 4:07

CC—Mullin 3 run (Glavan run), 0:27

HOISINGTON 49, ELLSWORTH 7

Hoisington;14;14;7;14;—;49

Ellsworth;0;0;7;0;—;7

First quarter

Hoi—Pedigo 29 run (kick good), 9:27

Hoi—Pedigo 1 run (kick good), 3:14

Second quarter

Hoi—Steinert 8 run (kick good), 7:22

Hoi—Pedigo 57 interception return (kick good), 5:47

Third quarter

Hoi—Pedigo 15 pass from Haxton (kick good), 7:32

Ells—Kelley 2 run (kick good), 1:49

Fourth quarter

Hoi—Ball 3 run (kick good), 11:38

Hoi—Pedigo 75 interception return (kick good), 6:51

GOESSEL 48, HERINGTON 0

Herington;0;0;0;x;—;0

Goessel;20;22;6;x;—;48

First quarter

G—Wiens 21 run (Hagewood run), 10:47

G—Funk 22 run (run failed), 7;41

G—Hagewood 3 run (run failed), 1:34

Second quarter

G—Funk 9 run (Lindeman run), 9:55

G—Hagewood 39 fumble return (Wiens run), 8:08

G—Wiens 46 run (run failed), 4:06

Third quarter

G—Wiens 9 run (no attempt), 0:00

SEDGWICK 49, MARION 0

Marion;0;0;0;0;—;0

Sedgwick;21;7;14;7;—;49

First quarter

S—Schroeder 32 run (Tillman kick)

S—Schroeder 1 run (Tillman kick)

S—Shepherd 18 pass from Hoffsommer (Tillman kick)

Second quarter

S—Schroeder 17 run (Tillman kick)

Third quarter

S—Schroeder 10 run (Tillman kick)

S—Shepherd 36 pass from Hoffsommer (Tillman kick)

Fourth quarter

S—Becker 28 pass from Hoffsommer (Tillman kick)

McPHERSON 21, BUHLER 14

Buhler;0;0;0;14;—;14

McPherson;6;0;15;0;—;21

First quarter

MP—Powell 67 pass from Hoppes (PAT failed)

Third quarter

MP—Powell 27 pass from Hoppes (Stufflebean pass from Hoppes)

MP—Feil 25 run (Schrader kick)

Fourth quarter

Buh—McCurdy 6 pass from Neill (Ely kick)

Buh—McDowell 30 pass from Neill (Ely kick)