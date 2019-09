Buhler High School cross country teams took away top places at the Wamego Cross Country Invitational on Saturday. Buhler's varsity girls team took first, and the boys varsity team took second.

Wamego Inv. Results

GIRLS



4A 5 KILOMETERS

VARSITY



Team scores — Buhler 25, Baldwin 81, Eudora 111



Top runners — 1. BRIGGS, Taylor, JR, Chapman, 19:12.2; 2. DEWINDT, Daycee, SR, Buhler, 20:57.8; 3. MOORE, Trinity, SR, Louisburg, 21:02.1; 4. WILLISON, Emma, SR, Buhler, 21:02.3; 5. BENTLEY, Leah, JR, Buhler, 21:22.1; 6. LANDRETH, Jana, SO, Baldwin, 21:23.1; 7. MYERS, Kayli, FR, Winfield, 21:30.2; 8. SMITH, Riley, SO, Baldwin, 21:31.7; 9. HOEME, Addie, SO, Pratt, 21:35.4; 10. MATTISON, Amaleigh, JR, Buhler, 21:36.1; 11. WARNER, Lindsay, FR, Buhler, 21:38.9

Other area runners — 19. REES, Iris, SR, Buhler, 22:10.5; 35. BOBO, Brityn, JR, Buhler, 23:14.7

JUNIOR VARSITY



Team scores — Eudora 23, Tonganoxie 32, Christ Preparatory 69



Top runners — 1. GROSDIDIER, Makayla, SO, Eudora, 24:19.5; 2. FEUERBACHER, Abeni, SR, Silver Lake, 24:24.4; 3. THOMAS, Kyleigh, FR, Tonganoxie, 24:26.7; 4. BUSH, Tawny, JR, Buhler, 25:12.5; 5. COKER, Camri, FR, Buhler, 25:12.5; 6. BLANCHAT, McKenna, FR, Baldwin, 25:47.4; 7. WHISLER, Grace, JR, Buhler, 25:53.9; 8. HEIDE, Ava, FR, Eudora, 26:00.7; 9. WHITE, Aidyn, JR, Buhler, 26:08.5; 10. GEORGE, Jeannie, SR, Bennington, 26:21.6

BOYS

4A 5 KILOMETERS

VARSITY

Team scores — Wamego 89, Buhler 98, Towanda-Circle 114



Top runners — 1. OSWALT, Collin, JR, Central Christian, 16:34.7; 2. NEWKIRK, Tanner, SO, Topeka-Hayden, 16:43.5; 3. LINDAHL, Tanner, SO, Buhler, 16:52.5; 4. SCHMIDT, Sawyer, SO, Augusta, 16:58.9; 5. PFIZENMAIER, Jaret, SR, Clay Center, 17:04.6; 6. LABRUE, Craig, JR, Winfield, 17:22.3; 7. JACOBSON, Eli, SR, Towanda-Circle, 17:32.3; 8. KELLER, Hayden, SO, Buhler, 17:42.2; 9. GILMORE, Eli, FR, Tonganoxie, 17:46.3; 10. HELTON, Brice, SR, Augusta, 17:46.9; 11. MURRAY, Dalton, SR, Clay Center, 17:53.6

Other area runners — 21. BUNCE, Wyatt, FR, Buhler, 18:28.2; 34. HENDRICKSON, Cordell, JR, Buhler, 18:48.3; 39. HINES, Spencer, FR, Buhler, 18:59.6; 50. DRESSMAN, Brayden, SO, Buhler, 19:25.6; 51. LOHRENTZ, Colton, JR, Buhler, 19:27.3

JUNIOR VARSITY

Team scores — Wamego 48, Tonganoxie 90, Christ Preparatory 131



Top runners — 1. CRAWFORD, Reid, JR, Osage City, 20:12.1; 2. PRIEST, Corban, FR, Winfield, 20:31.9; 3. BALLENGER, Noah, SO, Wamego, 20:38.9; 4. SOEMER, Elias, FR, Christ Preparatory, 20:45.1; 5. CAMP, Braxton, SO, Andale, 20:49.0; 6. ROGERS, Nolan, JR, Tonganoxie, 20:54.5; 7. SALM, Jacob, FR, El Dorado, 20:55.9; 8. REISCHMAN, Gabe, FR, Tonganoxie, 20:57.6; 9. HUPE, Alec, FR, Wamego, 21:03.7; 10. BANNING, Dawson, FR, Buhler, 21:11.1; 11. ADAMS, Tyler, SO, Buhler, 21:12.1

Other area runners — 15. HELUS, Ben, FR, Buhler, 21:38.8; 21. MORGAN, Matthew, FR, Buhler, 21:59.0

GIRLS



1-2-3A 5 KILOMETERS



Area runners — 35. GARCIA, Sierra, SR, Hutchinson-Trinity, 24:17.6; 69. GALLIHER, Lauren, SO, Hutchinson-Trinity, 26:07.0; 77. WELLS, Reiley, FR, Hutchinson-Trinity, 26:28.9; 83. SCHROCK, Hannah, SR, Hutchinson-Trinity, 26:55.5; 114, CLIFTON, Ryleigh, SR, Hutchinson-Trinity, 29:47.7; 118. DAVIS, Micaiah, SR, Hutchinson-Trinity, 30:13.7

BOYS



1-2-3A 5 KILOMETERS



Area runners — 33. MALDONADO, Michael, SR, Hutchinson-Trinity, 19:33.4; 44. ARMOUR, Aidan, FR, Hutchinson-Trinity, 19:53.6; 52. BIEL, Zach, SR, Hutchinson-Trinity, 20:12.3; 75. GODINA, Jonah, FR, Hutchinson-Trinity, 20:48.2; 100. ZIPPRICH, Ryan, JR, Hutchinson-Trinity, 21:30.7