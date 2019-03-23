Latest honor rolls from DHS
Principal's Honor Roll
Freshmen: Jordan Brewer, Gabriel Caiazza, Jewella Cokeley, Courtney Dunagan, Lauren Henderson, Ereka Hiser, Melissa Lehrmann, Justin Martin, Natalie McCosh, Kylie Metsker, Andrew Moore, Matthew Reynolds, Kaitlyn Seiwert, Frank Tilton, Brianna Wasson.
Sophomores: David Arevalo, Savannah Edmonds, Hannah Grimmett, Jeanette Lehrmann, Briana Lewis, Tessa Martin, Emily Norton, Malissa Taylor, Dylan West.
Juniors: Samuel Headrick, Jayden High, Lainie Metsker, Dakota Tireman, Isaiah Wasson.
Seniors: Gordon Bannon, Reece Bourisaw, Lillianne Braungardt, Lukas Dierks, Sage Dierks, Gretchen Grimmett, Braden Jakovac, Jaysi Mertz, Katelyn Moore, Hannah Reynolds, Logan Satkowski, Amber Scharff, Jacob Woody.
High Honor’s Honor Roll
Freshmen: Logan Braungardt, Dylan Damron, Jessica Headrick, Kaden Higdon, Ethan Hoffman, Joseph Martin, Randi Noeller, Nicholas Parker, Brady Roberts, Abby Strouth, Robert Swigart, Ryanne Thill, Christopher Titus, Dakotah Whitt.
Sophomores: Guthrie Burch, Timmothy Carroll, Kendall Coombes, Karsen Dunham, Lillianne Gash, Hunter Glaves, Harry Goehring, Kiahna Jones, Cole Martin, Myra Megli, Brody Mertz, Ethan Satkowski.
Juniors: Blaize Dodson, Emily Elder, Claire Hilyard, Wyatt Hoffman, Keylan Jones, John Karagianis, Zacharias Lough, Taylor Truesdell, Robyn West, Brandon Young.
Seniors: Zachary Dressler, Bailey Fulghum, Kaleb Hurd, Ryan Kiekel, Kaylee Koeppen, Madison MacKay, Cara Martin, Kaden Pichler, Noah Powell, Landon Ramey.
Honor’s Honor Roll
Freshmen: Hunter Alexander, Emma Carr, Julian DeHoff, Charles Hilyard, Jakob Morales, Hailey Satkowski, Kaden Small.
Sophomores: Amelia Barker, Alyna Elder, Clayton Elliott, Ein Espinoza, McKenlie Kirkhart, Roger Powell, Anna Walton.
Juniors: Jacob Damron, Lauryn Gilpin, Seth Heitkotter, Maranda Mitchell, Jacob Ostberg, Arika Rozell, Blake Sholander.
Seniors: Austin Althouse, Triston Gilpin, Brendan Haraburda, Zak Kalp, Darby McGuire, Talia McGuire, Devin Polk, Jansyn Schamahorn.