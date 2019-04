Last Saturday's competition at Tabor College

The Berean Academy instrumental students performed solos and small group ensembles for regional competition at Tabor College on Saturday. All those that received a I rating will perform at Kansas Wesleyan College in Salina on Saturday, April 27th for state competition.

Instrumental

I Brass Ensemble

David Entz, Danny Friesen, Jared Harder, Zac Koontz, Jake Landis, Keaton Leinbach, Landon Stucky

I Brass Ensemble

Drew Janzen, Eli Nord, Tobin Simkins, Luke Stucky, A J Templin, Austin Thiessen

I Clarinet Trio

Clara Eldridge, Grace Neal, Laniese Penner

I Sax Trio

Anna Eldridge, Clara Regier, Sally Wine

II Sax Quartet

Grant Busenitz, Benjamin Hall, Mia Krebs, Trey Topham

II Woodwind Ensemble

Lauren Bender, Harley Helsel, Audrey Lancaster, Johanna Smith, Teagan Smith, Sara Stucky

I Lauren Bender, Flute Solo

I Danny Friesen, Cello Solo

I Jared Harder, Trumpet Solo

I Audrey Lancaster, Clarinet Solo

I Grace Neal, Clarinet Solo

I Eli Nord, Trombone Solo

I Kaylan Tuohey, Flute Solo

I Kaylan Tuohey, Piccolo Solo

II Luke Stucky, Trumpet Solo

II Sara Stucky, Clarinet Solo



Vocal

I Honor Choir

James Busenitz, Clara Eldridge, David Entz, Jon Hoover, Tyshae Jepsen, Erin Mullins, Eli Nord, Anastacia Richards, Kathleen Rohaus, Devin Rust, Landon Stucky, A J Templin, Kaylan Tuohey, Mackenzie Unruh

I Women’s Ensemble

Lauren Bender, Sophie Brown, Callie Eichelberger, Anna Eldridge, Clara Eldridge, Tyshae Jepsen, Erin Mullins, Emma Neal, Grace Neal, Olivia Reed, Lauren Regier, Anastacia Richards, Kathleen Rohaus, Emma Roseberry, Johanna Smith, Alex Troilo, Kaylan Tuohey, Mackenzie Unruh, Sonya Zimmerman

I Men’s Ensemble

James Busenitz, David Entz, Brandon Friesen, Jon Hoover, Adrian Nilsen, Eli Nord, Matt Orpin, Josiah Rader, Emma Roseberry, Noah Ruiz Esparza, Devin Rust, Sam Snook, Landon Stucky, Luke Stucky, A J Templin

I Anastacia Richards, Vocal Solo

I Kaylan Tuohey, Vocal Solo

I David Entz, Vocal Solo

II Mackenzie Unruh, Vocal Solo.